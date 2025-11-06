Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:10
        Kars-Sarıkamış kara yolu kenarında uyuyan bozayıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Köpeklerin saldırısına maruz kaldığı düşünülen ayı yavrusu, ekiplerce uyutularak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

