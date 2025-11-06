Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu. Bölgede kuşların da kırağı tutmuş alanda yiyecek aradığı görüldü.
