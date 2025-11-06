Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:26
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu. Bölgede kuşların da kırağı tutmuş alanda yiyecek aradığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

