Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada caddede çıkan silahlı çatışmada kurşun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölmesiyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada caddede çıkan silahlı çatışmada kurşun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölmesiyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, olay yerinde keşif yapılması kararı verilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

        Keşfe katılacak heyet, sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

        Mahkeme heyeti, duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekiplerinin katıldığı keşif nedeniyle, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

        Keşfi, Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat ile avukatları da takip etti.

        Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul da olay yerinde alınan güvenlik önlemlerini inceledi.

        Keşifte tutuklu sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y, 29 Ekim'de yaşananları heyete uygulamalı olarak anlattı.

        Baba Murat Erdağ, adalete güvendiklerini belirterek, "İnşallah suçluların gerekli cezaları almalarını istiyoruz, devlete, adalete güveniyoruz, herkes hak ettiği cezayı alacak buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Kars'taki İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna 29 Ekim 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ, kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinden 5'i tutuklanmıştı.

        Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Kazım, Yağup ve Yusuf Y'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet ve Mehmet A'nın ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

        Mahkeme heyeti 9 Ekim'deki duruşmada ara karar vererek, keşif yapılmasını istemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor

        Benzer Haberler

        Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta 44 fidan toprakla bulu...
        Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta 44 fidan toprakla bulu...
        Kars'ta kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı
        Kars'ta kızıl sincaplar kış uykusu hazırlıklarına başladı
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı
        Kars'ta bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı
        Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar akademik çalışmayla literatüre...
        Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar akademik çalışmayla literatüre...
        '81 İlde 81 Orman' projesi Kars ile devam ediyor
        '81 İlde 81 Orman' projesi Kars ile devam ediyor