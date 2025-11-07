Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada caddede çıkan silahlı çatışmada kurşun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölmesiyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, olay yerinde keşif yapılması kararı verilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Keşfe katılacak heyet, sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekiplerinin katıldığı keşif nedeniyle, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Keşfi, Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat ile avukatları da takip etti.

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul da olay yerinde alınan güvenlik önlemlerini inceledi.

Keşifte tutuklu sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y, 29 Ekim'de yaşananları heyete uygulamalı olarak anlattı.

Baba Murat Erdağ, adalete güvendiklerini belirterek, "İnşallah suçluların gerekli cezaları almalarını istiyoruz, devlete, adalete güveniyoruz, herkes hak ettiği cezayı alacak buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.