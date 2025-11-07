Kars'ta sağlık personeli KBRN ve yangın tatbikatlarıyla olaylara hazırlanıyor

Kars Harakani Devlet Hastanesinde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ve Harakani Devlet Hastanesinden 150 personelle tatbikat düzenlendi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği ilk olarak kemoterapi ünitesinde yangın ve sonrasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayı nedeniyle kırmızı kod verildi.

Bunun üzerine hastanenin yangın söndürme ekibi olaya müdahale etti ancak yanıcı maddeler nedeniyle alevler yoğunlaştı.

Kurumlar arası koordinasyon yetkilisince durum, AFAD, UMKE, itfaiye, emniyet güçleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kırmızı kod ekibi ve Sivil Savunma Amirliği koordinasyonunda, aynı katta bulunan hasta ve personelin tahliyesi gerçekleştirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle sensörlü kapının kapanmasıyla odada mahsur kalan bir hasta da itfaiye ekiplerince camdan tahliye edildi.

Hastanede patlama sesi ve gaz sızıntısı nedeniyle KBRN ekibine bilgi verildi.