        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sağlık personeli KBRN ve yangın tatbikatlarıyla olaylara hazırlanıyor

        Kars Harakani Devlet Hastanesinde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:45
        Kars'ta sağlık personeli KBRN ve yangın tatbikatlarıyla olaylara hazırlanıyor
        Kars Harakani Devlet Hastanesinde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ve Harakani Devlet Hastanesinden 150 personelle tatbikat düzenlendi.

        Tatbikat kapsamında senaryo gereği ilk olarak kemoterapi ünitesinde yangın ve sonrasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayı nedeniyle kırmızı kod verildi.

        Bunun üzerine hastanenin yangın söndürme ekibi olaya müdahale etti ancak yanıcı maddeler nedeniyle alevler yoğunlaştı.

        Kurumlar arası koordinasyon yetkilisince durum, AFAD, UMKE, itfaiye, emniyet güçleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        Kırmızı kod ekibi ve Sivil Savunma Amirliği koordinasyonunda, aynı katta bulunan hasta ve personelin tahliyesi gerçekleştirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle sensörlü kapının kapanmasıyla odada mahsur kalan bir hasta da itfaiye ekiplerince camdan tahliye edildi.

        Hastanede patlama sesi ve gaz sızıntısı nedeniyle KBRN ekibine bilgi verildi.

        Ekiplerce hızlıca hastane bahçesine sahra çadırı kurulurken AFAD ekiplerince sıcak, soğuk ve ılık alanlar belirlendi. Koruyucu kıyafetli ekiplerce personel taraması yapılarak UMKE ekiplerine teslim edildi.

        Kimyasal maddeden etkilenen bir kişi de AFAD'ın özel kıyafetli ekibi tarafından hastanenin KBRN ünitesine ulaştırıldı.

        Yakınları yaralanan vatandaşların da hastaneye geldiği ve bir kişinin feryat ederek ağlama sahnelerinin yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

        Tatbikatı koordine eden Başhekim Uzm. Dr. Şahin Kahramanca, hastanede senaryo gereği yangın meydana geldiğini anlatarak, "İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangının ardından hasar tespit çalışması başlatılmış kimyasal maddeler toplanmış ve hastane dışındaki korunaklı alana götürüldüğü sırada patlama meydana gelmiştir. AFAD ekipleri patlama alanına gitmiş, orada bulunan personelleri arındırma işleminin ardından UMKE'ye teslim etmişlerdir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

