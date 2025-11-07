AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Kars'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Artık anaların ağlamayacağı, artık bu tür sıkıntılarımızın olmadığı, birlik içerisinde hep beraber gelecek hayalini birlikte kuracağımız bir ülke düşünüyoruz." dedi.

AK Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen "Yerel Yönetimler Toplantısı"nda konuşan Demir, bölge toplantılarında genel stratejileri konuştuklarını söyledi.

Demir, AK Parti'nin yerel yönetimlerinde neler yapacağının çerçevesini çizerek vizyon koyduklarını dile getirerek, "Belediye başkanlarımızın bundan sonra özellikle ve hassasiyetle hangi konular üzerinde durmaları konusunda tecrübelerini paylaşıyoruz. Ancak bu ziyaretlerde yani bugün burada bulunduğumuz şehir ziyaretleri daha spesifik, daha özel ziyaretler. Esnafın duruşundan, bakışından, ilgisinden, tavrından aşağı yukarı her şeyi hissedebiliyoruz, bu bizim için son derece önemli." diye konuştu.

Yerel yönetimleri çok önemsedikleri için bölge toplantıları yaptıklarını aktaran Demir, 23 yıllık AK Parti iktidarının hiç kimsenin hayal edemeyeceği işler yaptığını ve yerel yönetimler ile belediye başkanlarının başarısının, genel siyasette milletin oy davranışını etkilediğini anlattı.