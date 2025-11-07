Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 23:18 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:18
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelinin üst ve ev aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

