Kars Sarıkamış'ta bitkiler kırağıyla kaplandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, soğuk hava etkili oluyor.
Sabah saatlerinde soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buz tuttu.
Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler de buz tuttu.
