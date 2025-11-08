Habertürk
Habertürk
        Kars Sarıkamış'ta bitkiler kırağıyla kaplandı

        Kars Sarıkamış'ta bitkiler kırağıyla kaplandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:16
        Kars Sarıkamış'ta bitkiler kırağıyla kaplandı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, soğuk hava etkili oluyor.

        Sabah saatlerinde soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buz tuttu.

        Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler de buz tuttu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

