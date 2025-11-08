Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta bağımlılıkla mücadelede "Yeşil Sahne" etkinliği düzenlendi

        Yeşilay Kars Şubesi bağımlılıkla mücadelede sanatın birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla "Yeşil Sahne" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:42 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:42
        Kars'ta bağımlılıkla mücadelede "Yeşil Sahne" etkinliği düzenlendi
        Yeşilay Kars Şubesi bağımlılıkla mücadelede sanatın birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla "Yeşil Sahne" etkinliği düzenledi.

        Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Müzisyen Gökhan Taş'ın sahne aldığı programda, Kars-ı Dilbeste Topluluğu da dinleti sundu.

        Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle etkinlik sona erdi.

        Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede sanatın birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ve yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

        İlgar, Yeşilay'ın sanat aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede kültür ve sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Halkımızı sanatla buluşturmak, onlara umut ve farkındalık kazandırmak bizim için çok değerli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

