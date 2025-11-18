Kars'ın kış turizmi kayak merkezine kurulan suni karlama sistemiyle güçleniyor
CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın kış turizmi, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne kurulan suni karlama sistemiyle güç kazanıyor.
Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki kayak merkezinde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ve 5 telesiyej bulunuyor.
İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki sarıçam ormanları arasındaki merkeze kurulan suni karlama sisteminde sona gelindi.
Kayak merkezinin zirvesine yapılan 115 bin metreküplük göletin yapımı tamamlandı, sistemin altyapısı için yürütülen çalışmalar büyük oranda bitti.
- Artık sezon için kar yağışı beklenmeyecek
Her yıl yurt içinde ve dışında çok sayıda misafir ağırlayan kayak merkezinde, artık sezonun açılması için kar yağışı beklenmeyecek. Kentin kış turizmi, artık kayak garantisi verecek suni karlama sistemiyle güç kazanacak.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle sezonun açılması için suni karlamanın yapılacağı merkezde, bu sayede sezon hem erken başlayacak hem de daha uzun sürecek.
Vali Ziya Polat, AA muhabirine, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.
Kayak merkezindeki çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Polat, "Maalesef iklim değişikliğinden dolayı kar yağışındaki azalmadan dolayı geçtiğimiz yıllarda bazı sıkıntılar olmuştu. Çok şükür devletimizin imkanlarıyla hayal olan projenin (suni karlama) ihalesini yapmıştık ve şu anda işin yapım aşaması devam ediyor." dedi.
- "Çok büyük bir yatırım"
Polat, kasımın sonuna kadar altyapı çalışmalarının tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Aralık ayında suni karlama tesisimizi herhangi bir aksilik çıkmazsa hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bayraktepe'mize 115 bin metreküplük bir gölet yapıldı. Kütük Ev'in oradan gölete su basılacak, buradan da makinelerle karlama yapılacak. Sarıkamış'ın ne kadar güzel olduğunu tüm dünya biliyor. (Suni karlama) Bununla beraber kış turizminin başlama ve bitiş tarihi belli olacak, sezon uzatılacak. Burası çok büyük bir yatırım, devlet büyüklerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Suni karlama için yapılan göleti yakında doldurmaya başlayacaklarını anlatan Polat, şunları kaydetti:
"En yakın zamanda suyu buraya basıp buradan da suni karlamanın çalışmasını umut ediyoruz. Büyük ihtimal ayın sonunda tekrar bir geliriz, hep beraber düğmeye basar, 'Bismillah' deriz. Tüm kayakseverleri dünyanın en güzel kayak merkezine, kristal karlar diyarı Sarıkamış'ımıza bekliyoruz. Gölet tamamlandı, şu an herhangi bir sıkıntımız yok, su basmaya da yakında başlarız. Kayakseverleri bu eşsiz doğada tatil yapmaya davet ediyoruz."
