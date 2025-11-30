Kars'ta kayak merkezindeki otellerde çalışanlara olası yangınlara karşı eğitim verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde hizmet veren otellerin çalışanlarına olası yangınlara karşı eğitim programı düzenlendi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ersin Özkan tarafından bir otelin toplantı salonunda slayt gösterimi eşliğinde personele yangın eğitimi verildi.

Eğitimde, öncelikle personele yangın anında ne yapmaları gerektiği ve yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı anlatıldı. Yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenliği konusunda bilgi verildi.

Ayrıca gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı ile uygulamada dikkat edilmesi gereken konular detaylı şekilde belirtildi.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Kamuran Eroğlu, otel açılışı öncesinde tüm personele yangın eğitimi verildiğini belirterek, "Otelimizin bağlı olduğu zincirinde yangınla ilgili çok büyük hassasiyeti var. Sistemimiz bu yönde güçlü, buna bağlı olarak personelimizin de ilgili bilgileri detaylı alması gerekiyor, buna ben de dahilim. Hem misafirlerimizin güvenliği açısından hem de bağlı olduğumuz zincirin güvenlik esaslarına göre oteli yönetebilmemiz için bu zorunludur." diye konuştu.