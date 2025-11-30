Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kayak merkezindeki otellerde çalışanlara olası yangınlara karşı eğitim verildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde hizmet veren otellerin çalışanlarına olası yangınlara karşı eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kayak merkezindeki otellerde çalışanlara olası yangınlara karşı eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde hizmet veren otellerin çalışanlarına olası yangınlara karşı eğitim programı düzenlendi.

        Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ersin Özkan tarafından bir otelin toplantı salonunda slayt gösterimi eşliğinde personele yangın eğitimi verildi.

        Eğitimde, öncelikle personele yangın anında ne yapmaları gerektiği ve yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı anlatıldı. Yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenliği konusunda bilgi verildi.

        Ayrıca gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı ile uygulamada dikkat edilmesi gereken konular detaylı şekilde belirtildi.

        Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Kamuran Eroğlu, otel açılışı öncesinde tüm personele yangın eğitimi verildiğini belirterek, "Otelimizin bağlı olduğu zincirinde yangınla ilgili çok büyük hassasiyeti var. Sistemimiz bu yönde güçlü, buna bağlı olarak personelimizin de ilgili bilgileri detaylı alması gerekiyor, buna ben de dahilim. Hem misafirlerimizin güvenliği açısından hem de bağlı olduğumuz zincirin güvenlik esaslarına göre oteli yönetebilmemiz için bu zorunludur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Hasadın tamamlandığı Kars Ovası'ndaki tarlalar "halı desenini" andırıyor
        Hasadın tamamlandığı Kars Ovası'ndaki tarlalar "halı desenini" andırıyor
        Yeşilay Kars Şubesi, gençleri söyleşilerle bilinçlendiriyor
        Yeşilay Kars Şubesi, gençleri söyleşilerle bilinçlendiriyor
        Kars'ta deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştiren girişimci çiftlik...
        Kars'ta deve kuşu yetiştiriciliği hayalini gerçekleştiren girişimci çiftlik...
        Arpaçay'da KÖYDES yatırımları masaya yatırıldı
        Arpaçay'da KÖYDES yatırımları masaya yatırıldı
        Kağızman Devlet Hastanesi'nde karın kesisi ameliyatı
        Kağızman Devlet Hastanesi'nde karın kesisi ameliyatı