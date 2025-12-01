Habertürk
        Kars'ta kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

        Kars'ta kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kepçenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:05
        Kars'ta kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
        Kars'ın Kağızman ilçesinde kepçenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi üzerinde ilçe belediyesine ait kepçeyle yol çalışması yapan operatör M.K. (37), geri manevra yaptığı sırada, karşıya geçmeye çalışan Hasan Kan'a (70) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Kan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Operatör ,polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Kars Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

