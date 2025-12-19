Habertürk
Habertürk
    
      
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alınan akademisyen adli kontrol şartıyla serbest

        Kars'ta sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:06
        
        Kars'ta sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada "Kürt" ve "Arap" halklarını hedef aldığı iddia edilen T.D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Burada da işlemleri tamamlanan T.D.A. adliyeye sevk edildi.

        Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen akademisyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince T.D.A, "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "nefret", "ayrımcılık” ve "hakaret" suçlamalarıyla dün gözaltına alınmıştı.

