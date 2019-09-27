Sarıkamış esnafından aşure ikramı

Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı. Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

İlçe esnafının Astaş Apart önünde yaptığı aşure hayrı etkinliğinde, yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.

Sarıkamış esnaflarından Hasan Aslan, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle 8 yıldır muharrem ayı dolayısıyla aşure kaynatarak vatandaşlara ikram etiğini belirtti.

Aşure dağıtımı dolayısıyla Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle andıklarını ifade eden Aslan, "Sarıkamış'ta, şühedanın yattığı kutsal topraklarda, bu tür etkinlikler birlik beraberliğimizi daha da perçinleştiriyor. İnşallah ömrümüz vefa ettikçe bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.

KARS 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:29

GÜNEŞ 05:53

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.