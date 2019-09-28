Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu: 17 gözaltı

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KARS merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yapılan takipler sonunda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ile 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçuna karışan 29 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından da Kars, Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Aydın'da belirlenen 34 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, 12 şüpheliyi yakalamak için aramalarını sürdürüyor.





KARS 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:29

GÜNEŞ 05:53

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

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