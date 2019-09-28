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Kars’ta ATM önünde unutulan çanta fünyeyle patlatıldı

İHA

Kars'ta bir bankanın ATM'si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kars’ta ATM önünde unutulan çanta fünyeyle patlatıldı

Kars’ta bir bankanın ATM’si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.
Kazımpaşa Caddesi’ni araç ve yaya trafiğine kapatan polis, olay yerine Bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Özel giysisini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra güvenli bir şekilde patlatılan çantadan spor malzemeleri çıktı.
Patlamanın etkisiyle banka duvarında hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan spor malzemeleri toplanarak polis merkezine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARS

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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