Kars’ta ATM önünde unutulan çanta fünyeyle patlatıldı

Kars’ta bir bankanın ATM’si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.

Kazımpaşa Caddesi’ni araç ve yaya trafiğine kapatan polis, olay yerine Bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Özel giysisini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra güvenli bir şekilde patlatılan çantadan spor malzemeleri çıktı.

Patlamanın etkisiyle banka duvarında hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan spor malzemeleri toplanarak polis merkezine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARS 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:29

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