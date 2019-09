Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç göreve başladı

Aside tatlısı tarifi! Aside Tatlısı yapılışı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Yavuz Sağdıç, kente gelerek yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Polis Başmüfettişliği görevinden Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Yavuz Sağdıç, Kars’a geldi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünde polis tören mangası ile karşılanan Sağdıç’ı Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ümit Bitirik, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri karşıladı.

Daha sonra makama geçen Emniyet Müdürü Sağdıç ile Bitirik, devir teslim defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ümit Bitirik, “Yaklaşık 2 sene önce yine başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüzün bizleri buraya görevlendirmesiyle geldik, Kars Emniyet Müdürü olarak görevi devraldık. Bu 2 sene içerisinde Kars halkı için, Karslılar için, ülkemizin Kars ilindeki çalışmalarını yürüttük. Buradaki meslektaşlarımıza birlikte Şehrimizin huzur ve güvenliği için başta asayiş konusu olmak üzere terörle mücadele, organize suç örgütleri, asayiş suçları ve ülkemizin yine başındaki diğer sıkıntılı belalı işleri olan her türlü terör örgütü, FETÖ, PKK, DEAŞ bunlarla mücadele ettik. Umuyoruz ki inşallah Kars halkı bu vermek istediğimiz hizmetlerden ziyadesiyle faydalanmıştır. Ticareti, siyaseti, buradaki hayatı kolaylaşmıştır. Bizim en büyük hedefimiz amacımız zaten Türk polisinin canı pahasına yapmak istediği bu. Bugün de görevimizin sonuna geldik yine Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle, Bakanımızın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bizi görevlendirmesi ile Burdur İl Emniyet Müdürü olarak atanmış bulunuyoruz, görevi yine kendi meslektaşım sevgili Yavuz Sağdıç Müdürümüze gönül rahatlığıyla, gururla, şerefle teslim ediyorum. İnşallah sevgili kardeşim benden daha da iyi hizmetleri daha da ileri boyuta yapacağına inancım tam. Allah onunda bizim de işlerimize yardım etsin. Bütün milletimizin başta insanlığın, Kars halkının da işini gücünü rast getirsin” dedi.

Kars’ta olmaktan mutlu olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Bizler de 20 Eylül'de Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle, Bakanımızın, Genel Müdürümüzün görevlendirmesi ile Kars’a İl Emniyet Müdürü olarak atandık. Müdürümüz yapmış olduğu hizmetleri bırakmış olduğu yerden, bayrağı bırakmış olduğu yerden teslim alacağız, devam edeceğiz. Kars halkının huzuru, mutluluğu, asayişi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabi burada sadece bizim emniyet teşkilat olarak yapmamız yetmez. Bütün Kars halkı olarak biz elimizden gelen ne varsa onu yapacağız ve sonuç almaya yönelik her şeyi yapmak için hazırız, görev aldık. ” diye konuştu.

