Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden Kızılay'a kan bağışı

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Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, fakülte binası içersinde Türk Kızılayı Kars Şubesi tarafından kurulan stantta gelerek kan bağışı yaptı.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin kan verme yarışına girdiği gözlenirken, kan bağışına gösterilen yoğun ilgi Türk Kızılayı yetkililerini sevindirdi.

Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Kızılay Kars Şubesiyetkilileri, öğrencilere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası içerisinde kurulan Türk Kızılayı Kan Bağışı standı akşama kadar açık kalacak. Kan vermek isteyen öğrenciler gün içerisinde kan verebilecek.

KARS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:33

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