Kars’ta kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 250 adet kök kenevir ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca Arpaçay’da yapılan çalışmalar 205 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Muhafaza altına alınan kenevirler, Olay yerine çağrılar İl tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.

Konuyla ilgili Kars Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:33

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