Kars 36 Spor, Mersud Demiroviç ile anlaştı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor’da yeni teknik patron Mersud Demiroviç, oldu.

Kars 36 Spor’da Mehmet Şaşmaz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mersud Demiroviç getirildi. Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız ile bir araya gelen Mersud Demiroviç, resmi sözleşmeye imza attı.



Mersud Demiroviç kimdir?

1958 yılında Bosna Hersek'te doğan, aslen Yugoslav olan Demiroviç, Aralıkspor, Çankırıspor, Afyonspor, Hatayspor, Mardinspor, Osmanlıspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Alibeyköy, Petrolspor, Kozanspor, Karsspor, Nevşehir ve Kırıkkalespor takımlarında görev aldı.

Futbola 1979 Yugoslavya'nın Jedinstvo Bihac takımında başlayan, ardından Borac Banja Luka'da oynayan Mersud Demiroviç, Türkiye'de ise Şenol Güneş yönetimindeki Boluspor'da 4 yıl forma giydi.

KARS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:33

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