Kars Valisi Türker Öksüz, Selimli muhtarlarla buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, Selim ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Öksüz, muhtarların sorunlarını dinledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı’nda Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda muhtarlara toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Zafer Yiğit, Belediye Başkanı Coşkun Altun, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıçi, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, amaçlarının mahallelerde yaşanan sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

Vali Öksüz, “Elbette ki köylerimizde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Hepimiz, köylerimizi daha yaşanabilir, daha gelişmiş, vatandaşımızın her türlü imkana ulaşabildiği yerler haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Öksüz, “Elimizdeki kaynakları bir öncelik belirleyerek, gerekli köylerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugün de sizlerin sıkıntılarını, taleplerini dinleyerek elimizden geldiğince çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Amacımız, ilçe merkezlerimiz ve köylerimizde de huzur ve güvenliğin sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın, köylerimizin, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen kişilere ve olaylara asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz, muhtarları dinledi. Muhtarlar sorun ve sıkıntılarını Öksüz’e anlatarak sorunlarının çözümü istedi. Vali Öksüz’de muhtarların sorunlarının kısa sürede çözecekleri sözünü verdi.

KARS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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