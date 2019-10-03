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2019 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

2019 yılı 4. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz Başkanlığı'nda yapıldı.

2019 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

2019 yılı 4. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz Başkanlığı’nda yapıldı.
Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, Kars’ta mevsimsel sıkıntılar ile birlikte inşaat sezonunun kısalığı ve ödenekler konusunda sıkıntıların yaşandığını belirtti.
Öksüz, yatırımcı kuruluşlardan bu minvalde plan, proje ve ihale işlerini kış aylarında yaparak kısa olan yaz mevsiminde inşaat ve yapım çalışmalarının neticelendirilmesini istedi.
Vali Öksüz, “İlimizde 21 yatırımcı kuruluş tarafından yürütülen 351 adet proje var. Projelerin toplam tutarı 3 milyar 196 milyon 75 bin 488 TL.’dir. 2019 yılı ödenek miktarı 688 milyon 311 bin 625 TL. Dönem sonu itibari ile harcamamız 323 milyon 559 bin 620 TL olarak gerçekleşti” dedi.
Yürütülen projeler ile bu projelerin fiziki gerçekleşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Öksüz, yatırımların bir an evvel vatandaşların hizmetine sunulması için yatırımcı kuruluşlardan gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Birkaç projeden oluşan ve önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanan Kars Vadisi Projesi hakkında da bilgiler veren Öksüz, Valiliğimiz öncülüğünde yürütülen çalışma ve projelere hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.
Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların yetkililerinin yaptıkları çalışma ve projeleri hakkında bilgi sunması ile devam etti. Toplantıda daha sonra genel bir değerlendirme yapıldı.
Valilik Gazi Kars Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Türker Öksüz, Kars Belediyesi Başkan V. Mehmet Boçnak, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile ilgili kamu kurumkuruluşlarının yöneticileri katıldı.

KARS

03 Ekim 2019 Perşembe

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