Kars’ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketine ait elektrik direğini keserek çalan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca, Arpaçay Taşlı Tepe mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 2 kişi, Aras EDAŞ Firmasına ait 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini kesip çalarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen elektrik direği ile elektrik direğini taşımak için kullanılan traktörü muhafaza altına alırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması için bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

KARS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

GÜNEŞ 05:58

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:55

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.