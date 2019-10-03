KAÜ’de okul öncesi eğitim kongre başladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kafkas Üniversitesi’nde “6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi “ kongresi başladı.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi” kongresine, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, AzerbaycanKars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Daştan ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Okul öncesi eğitime yön vermesi amaçlanan kongre 3 gün sürecek.

Çocukluğun inşası teması ile yola çıkılan “6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi” kongresinde, 5 farklı ülkeden (Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, Mısır, KKTC) çağrılı konuşmacı, 25 panelistin bulunduğu 5 panel, 9 atölye, 1 çalıştay, hakem değerlendirilmesinden geçen 289 sözlü bildiri ve 5 poster sunumu ile yaklaşık 500 kişi katılıyor.

Katılımcılar için sosyal gezi programının da yer aldığı kongre, akademisyenler, sektör çalışanları ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

KARS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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