Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’dan KAÜ’ye ziyaret

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’yu makamında ziyaret etti.

Yöresel ürünler ile hayvancılık alanında işbirliği olanakları ve yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getiren Rektör Korkmaz, gösterilen ilgi, alaka ve bilgilendirmeden ötürü Rektör Kapu’ya teşekkür etti.

Kapu’da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile işbirliklerinin devam edeceğini belirtti. Kapu, Korkmaz’a çeşitli hediyeler verdi.

KARS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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