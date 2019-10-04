Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz’dan KAÜ’ye ziyaret

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’yu makamında ziyaret etti.
Yöresel ürünler ile hayvancılık alanında işbirliği olanakları ve yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getiren Rektör Korkmaz, gösterilen ilgi, alaka ve bilgilendirmeden ötürü Rektör Kapu’ya teşekkür etti.
Kapu’da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile işbirliklerinin devam edeceğini belirtti. Kapu, Korkmaz’a çeşitli hediyeler verdi.
KARS
04 Ekim 2019 Cuma
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