BAL Ligi karşılaşması

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Salarha Spor ile 00 berabere kaldı.



BAL 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor, ligin 3. haftasında kendi seyircisi önünde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda Salarha Spor ile karşılaştı. Zaman zaman hareketlenen karşılaşmada 90 dakikası 00 sona erdi. Oynadığı 3 karşılaşmadan 3 puan çıkarak yeşil beyazlı ekip taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

KARS 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:38

GÜNEŞ 06:02

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

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