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Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın cinayet zanlılarından 1'i, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ormanlık alanda yakalandı.

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın cinayet zanlılarından 1'i, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ormanlık alanda yakalandı.
Olay, Mayıs ayında Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıktı. Daha sonra büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada H.G., M.G., B.G., A.P., R.G. ve N.G. hayatını kaybetti. A.G., F.D., Ö.D, H.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Sarıkamış ve Kars’taki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., H.K., K.K., A.K. ve A.K. ile kadın şüpheli N.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.K., İ.K., H.K. Ö.K., F.Y., R.K. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Olayla ilgili bugün ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda cinayet zanlılarından Savcı K., saklandığı ormanlık alanda yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, ifadesinin ardından Kars Adliyesine sevk edildi.
Olaya karışan ve olayın ardından kaçan Mustafa K. ve Erdinç K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KARS

07 Ekim 2019 Pazartesi

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