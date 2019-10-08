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Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları

DHA

- ORTA Çağ'ın önemli şehirlerinden Kars'ta bulunan Ani'de, 23 Eylül'de başlanan 2019 dönemi kazı çalışmalarında, seramik parçaları bulundu. Kazıyı izleyen Vali Türker Öksüz, bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Öksüz, "Amacımız, buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillere aktarmak" dedi. 

- ORTA Çağ'ın önemli şehirlerinden Kars'ta bulunan Ani'de, 23 Eylül'de başlanan 2019 dönemi kazı çalışmalarında, seramik parçaları bulundu. Kazıyı izleyen Vali Türker Öksüz, bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Öksüz, "Amacımız, buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillere aktarmak" dedi. 
TürkiyeErmenistan sınırındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde, 2019 dönemi kazı çalışmalarına 23 Eylül'de başlandı. Kars Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kafkas Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlık yaptığı kazıda, sanat tarihçiler başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar ve antropolog görev alıyor. Kazı, çevre düzenlemesi ve temizlik olarak çalışmaları 3 etaba ayırdıklarını belirten Arslan, özellikle kentin temizliği ile çevre düzeni için çaba sarf ettiklerini söyledi. Arslan, Aslanlı Kapı'nın doğusundaki burçlarda yapılacak yeni kazılarla tarihe ve mimarlık dünyasına önemli bilimsel katkılar sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
'KAZI ÇALIŞMALARI 120 YILDIR SÜRÜYOR'
Orta Çağ'da bölgede yaşamış bazı medeniyetler ile Selçuklu Dönemi'ne ait seramik parçalarının bulunduğu Ani'deki kazıyı izleyen Vali Türker Öksüz, çalışmaların yaklaşık 120 yıldır devam ettiğini söyledi. Vali Öksüz, "Buranın, 120 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon kazı ve yüzey araştırmaları tarihi var. Bizim çalışmalarımız ise 23 Eylül itibarıyla başladı. Amacımız, buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillere aktarmak. Hacettepe, Pamukkale, Ankara ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden öğretim üyelerimiz başkanlığında zaman zaman bu çalışmalar yapılmış. Burası, her yıl ziyaretçisi artan çok önemli bir ören yeri. 2017'de 60 bin civarında, 2018'de ise 9095 bin kişi ziyaret etti. Umuyoruz, 2019'u daha yüksek rakamlarla kapatacağız. Kazı, yüzey ve restorasyon çalışmalarımız nihayete erdiğinde inanıyorum, buraların ziyaretçi sayıları bir kaç kat daha artacak. Ayrıca bölgede bir ziyaretçi merkezi ve hizmet üniteleri inşa edildi. Bunlar da bu ören yerimizin önemini daha da artıracak. Tesisler tamamlanınca gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin burada konaklamaları sağlanacak ve gezilerini daha da kolay imkanlarda yapmaları mümkün olacak" diye konuştu. 

KARS

08 Ekim 2019 Salı

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