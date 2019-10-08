“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya'nın rol aldığı ve ses sanatçısı Sefa Güneş'in seslendirdiği "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi, tren garında çekildi.

“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars’a gelişinin 95. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya’nın rol aldığı ve ses sanatçısı Sefa Güneş’in seslendirdiği “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi, tren garında çekildi.
“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa”, Azerbaycanlı besteci Mehmet Türkel Bey tarafından yazılarak, Azerbaycan halkı adına büyük önder Atatürk’e ithaf edilen ve ilk kez 6 Ekim 1924 yılında Atatürk’ün Kars’a geldiği an, Kars Tren Garı'nda karşılama töreninde okunan marş için klip çekildi. Kars Tren Garı’nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çekilen klipte, Karslı sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya Atatürk’ü canlandırdı. Ses sanatçısı Sefa Güneş ise “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” marşını okudu.

KARS

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:40
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadı Jandarma kaçak sigarayı motor ve stepneden çıkardı
YEREL HABERLER Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma ...
Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu
Eylem yapan annelere destek için Kars´tan yola çıktılar
YEREL HABERLER Eylem yapan annelere destek için Kars´tan yola ...
Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları
YEREL HABERLER Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Ani’de tarihi kazı yeniden başladı UNESCO listesinde yer alan Ani Ören Yeri'nde tarih gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Ani’de tarihi kazı yeniden başladı UNESCO listesinde ...
Susuz Kaymakamı İnam, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Susuz Kaymakamı İnam, muhtarlarla buluştu
Kağızman’da şehitlerin adı verilen parkın durumu içler acısı
YEREL HABERLER Kağızman’da şehitlerin adı verilen parkın durumu ...
Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Kars Adliyesi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı
YEREL HABERLER Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet ...
BAL Ligi karşılaşması
YEREL HABERLER BAL Ligi karşılaşması
Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü
Kars'ta 'Atatürk' klibi çekiliyor
YEREL HABERLER Kars'ta 'Atatürk' klibi çekiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X