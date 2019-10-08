Güney Koreli tur operatörleri, Türkiye’nin önemli turizm duraklarından biri haline gelen Kars ve Ardahan illerine turist getirmek için çalışmalara başladı. Koreli turistler “Doğu Ekspresi ile Kafkaslara Yolculuk” yapacak.

Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın tanıtım çalışmaları ve turizm sektörüne verdiği mali destekler sonuç vermeye başladı. SERKA’nın çalışmalarıyla Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen Serhat illeri, Güney Koreli tur operatörlerinin de ilgi odağı oldu. Tur operatörleri, deniz ve kum dışında yeni destinasyonlar aramaya başladı.

Bu kapsamda Kars’a gelen Mercury Tour Genel Müdürü Seong Hoon Kim ve beraberindeki heyet, Serhat Kalkınma Ajansı’nı ziyaret etti. SERKA İdari ve Mali İşler Birim Başkanı Nesim Karakurt ile görüşen Hoon Kim, Türkiye’ye aylık ortalama 3 bin turist getirdiğini ve turistlerin yeni destinasyonları tercih ettiğini söyledi. Günel Koreli turistlerin doğayı ve yürüyüş aktivitelerini sevdiğini belirten Hoon Kim, ülkesinden gelen turistleri Ankara’dan Kars’a Doğu Ekspresi ve Turizm Treniyle getirmeyi düşündüğünü ifade etti. “Doğu Ekspresiİpek Yolu ile Kafkaslara Yolculuk” sloganının Koreli turistlerin ilgisini çekeceğini dile getiren Hoon Kim, kendilerine Devlet Demir Yolları tarafından kontenjan verilmesi durumunda Kore’den turist getireceklerini söyledi ve bölge illerinin tanıtımının Kore’de yapılması gerektiğini vurguladı.

KARS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:40

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