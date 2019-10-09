Ultraslan'dan şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a vefa

GALATASARAY taraftarlarının kurduğu Ultraslan Üni Kafkas ve Ultraslan Kars taraftar grupları, 24 Ocak 2001'de uğradığı suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına kütüphane açtı.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde Galatasaray taraftarlarının kurduğu Ultraslan Üni Kafkas ve Ultraslan Kars taraftar grupları, merkeze bağlı Hacı Halil köyündeki ilkokula yardım eli uzattı. Ultraslan Uni Kafkas Başkanı Tamer Nebioğlu, Ultraslan Kars Başkanı Uğurcan Irak ile birlikte 25 taraftar 35 öğrencisi bulunan köy okulunun dış cephe duvarını boyadı. Duvarlara çeşitli resimler çizen gençler, daha sonra okulun bir sınıfını kütüphaneye dönüştürdü. Yanlarında getirdikleri malzemelerle kısa sürede sarı-kırmızı renge boyadıkları kütüphaneyi tamamlayan gençler, rafları da kitapla doldurdu. Galatasaraylı gençler, okulun kütüphanesine 1993 yılında 1i'nci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilerek Kars'a atanan ve 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Gaffar Okkan'ın ismini verdi. Şehit Okkan'ın görev yaptığı yerlerde çocuk ve gençlere büyük önem verdiğini belirten Galatasaraylı gençler, kurdukları kütüphaneye ismini vererek onu da anmak istediklerini söyledi. Ultraslan üyesi gençler, öğrencilere kırtasiye yardımında da bulundu.

Okuldaki çalışmalarını tamamlayan gençler, daha sonra küçük öğrenciler için bahçede minyatür bir futbol sahası oluşturdu. Futbol sahasına kale de yapan gençler, ilkokul öğrencileriyle maç yaptı.



KARS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

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