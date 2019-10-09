Kars’ta anne adaylarına havuzlu doğum ünitesi Rektör Kapu, “Türkiye’de örneği çok az bulunan, hatta belki de hiç bulunmayan bir doğumhane açtık”

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Palyatif Bakım ve Perinatal ‘Sancı Doğum Lohusa SDL Odaları ve üniteleri hizmete girdi.

Vatandaşlara sağlık hizmetleri açısından en iyi hizmetin verilebilmesi adına Kars’ta mevcut şartların bir koordinasyon dahilinde en uygun şekilde değerlendirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hizmete sunulan Perinatal (Sancı Doğum Lohusa (SDL) Odaları) Ünitesi, özellikle jakuzili suda doğum odası ve son teknoloji ürünü donanımları içermesi nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Hastanemiz yeni birimler, yeni öğretim üyeleriyle birlikte, güç kazanıyor. Türkiye’de sayılı bir tane doğumhane açtık. Türkiye’de örneği çok az bulunan, hatta belki de hiç bulunmayan bir doğumhane açtık. Karslı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bundan sonra daha konforlu, niteliği daha artmış, analiz ünitesi, onkoloji birimlerimiz hızlı bir şekilde hizmete açacağız” dedi.

Kapu, “2019 yılı içerisinde aşağı yukarı Tıp Fakültemize asistan ve pratisyen hekimlerle birlikte çoğunluğu öğretim üyesi olmak üzere 62 öğretim üyesi ve doktor hastanemize gelmiş oldu. Büyük bir kısmı göreve başladı. Bir kısmının işlemleri devam ediyor. kısa sürede onlarda başlayacak. Bu şekilde 170’e yakın bir akademik bir kadromuz oldu, sadece Tıp Fakültesi’nde, çok güzel bir rakam, yani Türkiye ortalamasında iyi bir kadro, bundan sonra bir ekip olarak daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Kars buna layık, vatandaşlarımız buna layık” diye konuştu.

KARS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

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