Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3.Sınıf öğrencileri, Spor ve Çevre dersi kapsamında örnek davranış sergilediler. Öğrenciler aldıkları fidanları toprakla buluşturdu ve çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdular.

Öğrenciler TOKİ bölgesinde bölgeye özgün Sarıçam, huş, mavi ladin ve meyve fidanı olmak üzere 50 adet fidan dikildi.

Dr. Öğretim üyesi Levent Tanyeri öğrenciler ile birlikte spor ve çevre dersinde fidan dikimi yaparak amaçlarının insanlarda çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Yusuf Alp, insanlarda çevre bilinci oluşturmak adına güzel bir proje gerçekleştirdik. İnşallah projemizi daha da yaygınlaştırarak devam ettireceğiz şeklinde konuştu.

KARS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

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