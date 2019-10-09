TDP polisleri çocukları bilgilendirdi

Kars’ta, TDP’de görevli polisler, okullarda çocukları ziyaret ederek temel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendiriyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, “ÇOGEP” kapsamında yürütülen “Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek” projesi kapsamında okul ziyaretleri devam ediyor.

TDP ekipleri, Kars Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu ziyaret ederek çocuklara, “Temel Güvenlik ve Asayiş” konularında bilgilendirme yaptı.

TDP ekipleri, ayrıca etkinlik sırasında çocuklara Toplum Destekli polis bebek oyuncağı, TDP çocuk boyama kitabı ve kuru boya kalemi hediye ederek çocuklarla eğlenceli bir vakit geçirdi.

TDP ekiplerince okullarda çocukları bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

KARS 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

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