Kars’ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi

Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde çalışan doktor ve personeller yemekte bir araya geldi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde yapılan ameliyatların gizli kahramanları, ekip ruhunu göstermek ve yapılan ameliyatların bir takım halinde olduğunu benimsemek için yemekte buluştu.

Bir otelde düzenlenen yemek organizasyonunun ardından doktorlar, anestezi uzmanları, hemşireler ve diğer tüm ameliyathane personelleri bol bol sohbet ederek günün yorgunluğunu üzerlerinden attılar.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarından Op. Dr. Müjde Canday, ameliyatları sadece doktorlar yapmadığını ameliyathanede görevli çok sayıda personelin olduğunu ve bir başarı varsa bu başarının tüm ekibin olduğunu belirtti. Canday, artık düzenli olarak bir araya geleceklerini kaydetti.

KARS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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