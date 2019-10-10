Kars’ta, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı Vali Öksüz, “Küresel rekabet, işletmeleri zorluyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kars’ta, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı Vali Öksüz, “Küresel rekabet, ...

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorladığını belirtti.

Kars’ta, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı Vali Öksüz, “Küresel rekabet, işletmeleri zorluyor”

Kars Valisi Türker Öksüz, günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorladığını belirtti.
Öksüz, ARGE ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyelere ulaştıklarını kaydetti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye KamuÜniversiteSanayi İş Birliği (KÜSİ) Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile onaylanan plan kapsamında oluşturulan Kars KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Türker Öksüz Başkanlığında gerçekleştirildi.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Merkez Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya Vali Türker Öksüz, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Mithat Şahin, ilgili daire ve kurum müdürleri, oda temsilcileri ve sanayiciler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliklerinin temelini, akademide üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılıyor. Bilim, teknoloji, ARGE ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyelere ulaşıyor” dedi.
Öksüz, “Günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorluyor. Bu noktada bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünler üretecek olan sanayi kesiminin, kamunun yol göstericiliğinde bir araya gelmeli. Son yıllarda özellikle sanayide belli bir yetkinliğe ulaşmış, ülkelerin bu işbirliğini güçlendirmek için önemli çaba sarf ediyor. “Bilim, teknoloji, ARGE ve yenilik ekosisteminin sürdürülebilmesini teminen, kamunun üzerine düşen görev doğrultusunda çeşitli araçların teşvik edilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu araçların en başında ise bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesini sağlayacak KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ)’nin geliştirilmesi konusu gelmektedir. Ülkemizin 2023 yılında Dünyanın En Büyük On Ekonomi arasında yer alma hedefi ışığında, ARGE ve İnovasyon ekosistemimizin geliştirmesi önem taşımaktadır. Sanayimizin daha rekabetçi yapıya kavuşturulması, bilim, teknoloji, ARGE, yenilik ve girişimcilik temelli bir dönüşümün sağlanması, daha modern, rekabetçi ve üretim gücü daha yüksek bir Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için önemli katkılar vereceğine inandığımız bu çalışmaların başarılı olmasını dilerim” diye konuştu.
Toplantı daha sonra Kars Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarık Kocagöz ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Mithat Şahin tarafından Türkiye KamuÜniversiteSanayi İşbirliği KÜSİ kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.
Toplantı, KÜSİ faaliyetlerinin arttırılması ve daha etkin hale getirilmesi için kurul üyelerinin kendi kurum ve kuruluşları ile ilgili yapabilecekleri faaliyetler hakkında görüşlerini aktarması ile sona erdi.

KARS

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:06
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Kars’ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi
TDP polisleri çocukları bilgilendirdi
YEREL HABERLER TDP polisleri çocukları bilgilendirdi
Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
Kars’ta anne adaylarına havuzlu doğum ünitesi Rektör Kapu, “Türkiye’de örneği çok az bulunan, hatta belki de hiç bulunmayan bir doğumhane açtık”
YEREL HABERLER Kars’ta anne adaylarına havuzlu doğum ünitesi Rektör ...
Vali Türker Öksüz, KÖYDES çalışmalarını yerinde gördü
YEREL HABERLER Vali Türker Öksüz, KÖYDES çalışmalarını yerinde gördü
Ultraslan'dan şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a vefa
YEREL HABERLER Ultraslan'dan şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a ...
Koreli turistler “Doğu Ekspresi ile Kafkaslara Yolculuk” yapacak
YEREL HABERLER Koreli turistler “Doğu Ekspresi ile Kafkaslara ...
“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi
YEREL HABERLER “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta ...
Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadı Jandarma kaçak sigarayı motor ve stepneden çıkardı
YEREL HABERLER Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma ...
Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, pazar esnafıyla buluştu
Eylem yapan annelere destek için Kars´tan yola çıktılar
YEREL HABERLER Eylem yapan annelere destek için Kars´tan yola ...
Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları
YEREL HABERLER Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X