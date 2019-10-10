Kars’ta, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı Vali Öksüz, “Küresel rekabet, işletmeleri zorluyor”

Kars Valisi Türker Öksüz, günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorladığını belirtti.

Öksüz, ARGE ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyelere ulaştıklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye KamuÜniversiteSanayi İş Birliği (KÜSİ) Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile onaylanan plan kapsamında oluşturulan Kars KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Türker Öksüz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Merkez Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya Vali Türker Öksüz, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Mithat Şahin, ilgili daire ve kurum müdürleri, oda temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliklerinin temelini, akademide üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılıyor. Bilim, teknoloji, ARGE ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyelere ulaşıyor” dedi.

Öksüz, “Günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorluyor. Bu noktada bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünler üretecek olan sanayi kesiminin, kamunun yol göstericiliğinde bir araya gelmeli. Son yıllarda özellikle sanayide belli bir yetkinliğe ulaşmış, ülkelerin bu işbirliğini güçlendirmek için önemli çaba sarf ediyor. “Bilim, teknoloji, ARGE ve yenilik ekosisteminin sürdürülebilmesini teminen, kamunun üzerine düşen görev doğrultusunda çeşitli araçların teşvik edilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu araçların en başında ise bilimsel çalışmaların katma değere dönüşmesini sağlayacak KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ)’nin geliştirilmesi konusu gelmektedir. Ülkemizin 2023 yılında Dünyanın En Büyük On Ekonomi arasında yer alma hedefi ışığında, ARGE ve İnovasyon ekosistemimizin geliştirmesi önem taşımaktadır. Sanayimizin daha rekabetçi yapıya kavuşturulması, bilim, teknoloji, ARGE, yenilik ve girişimcilik temelli bir dönüşümün sağlanması, daha modern, rekabetçi ve üretim gücü daha yüksek bir Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için önemli katkılar vereceğine inandığımız bu çalışmaların başarılı olmasını dilerim” diye konuştu.

Toplantı daha sonra Kars Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarık Kocagöz ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Mithat Şahin tarafından Türkiye KamuÜniversiteSanayi İşbirliği KÜSİ kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Toplantı, KÜSİ faaliyetlerinin arttırılması ve daha etkin hale getirilmesi için kurul üyelerinin kendi kurum ve kuruluşları ile ilgili yapabilecekleri faaliyetler hakkında görüşlerini aktarması ile sona erdi.

KARS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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