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Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

BAL Ligi 3. Grupta Kars’ı temsil eden Kars 36 Spor, Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde antrenmanlarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda Iğdıres Spor ile karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekip, Iğdır karşılamasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

KARS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:06

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

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