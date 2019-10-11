Kars’a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış Karakurt’ta yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir minibüsün bagaj kısmında faturasız ve irsaliyesiz toplam bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli bir kişiye 27 No’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 20 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:43

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