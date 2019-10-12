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Vali Öksüz, Paşaçayır mahallesi sakinleriyle buluştu

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, "Halk Buluşmaları'na devam ediyor. Öksüz, son olarak Paşaçayır Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Öksüz, Paşaçayır mahallesi sakinleriyle buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, “Halk Buluşmaları’na devam ediyor. Öksüz, son olarak Paşaçayır Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Göreve başladığı günden itibaren sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Vali Öksüz, vatandaşların sorunlarını dinliyor, sorunların çözülmesi için ilgili birimleri harekete geçiriyor.
“Halk Buluşmaları” kapsamında Paşaçayır Mahallesi’nde Cami Cami Sosyal Amaçlı Salonu’nda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelen Öksüz, mahallenin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde görüp ilk ağızdan dinleyerek gerekli çözüm yollarını üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Vali Türker Öksüz, belediye hizmetleri kapsamında Kars genelinde bulunan alt yapı sorunlarının Paşaçayır Mahallesi’nde bulunduğunu, bu durumun bir tarih ve kültür şehri olan şehitler diyarı Kars’a yakışmadığını ifade etti.
Ziyaret öncesinde mahallenin ihtiyaç ve talepleri konusunda kendisine iletilen altyapı, okul yeri, spor alanları, sanayi yolu, imar, sosyal tesis, sokak hayvanları, gece bekçisi konularına değinen Öksüz, kamu hizmetlerinin vatandaşa en etkin şekilde verilmesinin çabasında olduklarını ifade etti.
Paşaçayır Mahalle Muhtarı Hakan Kepenekçi, okul yapım işi, altyapı, imar, yol, kaldırım, sokak köpekleri, okul önlerine hız kesicileri, yeşil alan, çocukların oynayabileceği park, kütüphane, MOBESE kurulması için Vali Öksüz’den destek istedi. Öksüz’de toplantıda hazır bulunan ilgililere eksiklerin çözümü için talimatlarda bulundu.
Vali Türker Öksüz, toplantı sonunda dışarıda kendisini bekleyen çocuklarla sohbet etti. Vali Öksüz, daha sonra Paşaçayır Mahallesi’nden ayrıldı.
Paşaçayır Mahallesi’nde düzenlenen “Halk Buluşması” toplantısına, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile ilgili kurum ve daire amirler katıldı.

KARS

12 Ekim 2019 Cumartesi

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