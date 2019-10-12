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KARPAT Festilvali'nde kahramanlık türküleri

DHA

DÜNYA Karapapaklar Birliği'nin (KARPAT) Kars'ta bu yıl ikincisini hazırladığı, 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik Anma Etkinliği'nde farklı coğrafyalardan 20'yi aşkın aşık bir araya geldi. Aşık sanatının piri olarak kabul edilen Aşık Şenlik'i ve sanatı unutturmamak için düzenlenen anma programı renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen aşıkların buluştuğu etkinlikte ülkelerin birlik ve beraberliği mesajlarına da yer verildi. Aşıklar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verip kahramanlık...

DÜNYA Karapapaklar Birliği'nin (KARPAT) Kars'ta bu yıl ikincisini hazırladığı, 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik Anma Etkinliği'nde farklı coğrafyalardan 20'yi aşkın aşık bir araya geldi. Aşık sanatının piri olarak kabul edilen Aşık Şenlik'i ve sanatı unutturmamak için düzenlenen anma programı renkli görüntülere sahne oldu. Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen aşıkların buluştuğu etkinlikte ülkelerin birlik ve beraberliği mesajlarına da yer verildi. Aşıklar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verip kahramanlık türküleri seslendirdi.
Genel başkanlığını iş insanı Erkan Koçali´nin yaptığı, KARPAT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik´i Anma Etkinliği', Ardahan´ın Çıldır İlçesi´ndeki Aşık Şenlik Köyü´nde dualarla başladı. Fırat´ın doğusundaki harekatta görev alan Mehmetçikler'e destek için Türk bayraklarıyla donatılan köyde, ilk olarak Aşık Şenlik´in türbesi ziyaret edildi. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Fırat´ın doğusundaki Mehmetçik'e destek mesajları verildi.
AŞIKLARDAN KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ
Aşık sanatının piri olarak kabul edilen Aşık Şenlik'i ve sanatı unutturmamak için düzenlenen anma programı renkli görüntülere sahne oldu. 'Uluslararası Aşık Şenlik´i Anma Etkinliğine katılan 20´yi aşkın halk ozanı sazları ve sözlerini kahraman Mehmetçikler için sundular. Aşık Şenlik´in '93 Koçaklaması' olan 'Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana', 'Kars´ın kalesinden toplar atılır' marşının yanında sahneye çıkan her aşık birer kahramanlık şiiri okuyup Türk milletinin her zamankinden daha çok milli ve beraberlik ruhunu yansıtması, yaşaması ve yaşatması gerektiği söylediler. İran, Azerbaycan ve Gürcistanlı ozanların seslendirdiği kahramanlık türküleri ve şiirleri de salondakilerden büyük alkış aldı. Aşık Şenlik´i anma etkinlikleri kent merkezinde de devam edecek.

KARS

12 Ekim 2019 Cumartesi

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