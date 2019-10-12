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Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Kars'ta Dünya Karapapaklar Birliği'nin (KARPAT) düzenlendiği '2. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Festivali'nde yurt içinden ve yurt dışından 20'yi aşkın aşık bir araya geldi.

Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kars'ta Dünya Karapapaklar Birliği'nin (KARPAT) düzenlendiği '2. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Festivali’nde yurt içinden ve yurt dışından 20'yi aşkın aşık bir araya geldi.
Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen “2. Uluslar arası Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Programın açılışında konuşan KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, “Şanlı Türk ordusunun Suriye’de yaptığı harekatın inşallah muzaffer kılınması için dua etmekteyiz. Emperyalist sistemin 1970’lerde Türkiye üzerinde oynanan oyunların inşallah bu sonu olur. 40 yıldır biz o tuzağın içerisindeyiz. Bir dönem sağsol çatıştırıldı. Bir dönem TürkKürt çatıştırıldı. SağcıSolcu çatıştırıldı. Artık bu işten vazgeçmek lazım, inşallah Suriye’de bu koridorda açıldıktan sonra buna şeye noktayı koyacağız” dedi.
2. Uluslararası Aşık Şenlik Festivali’ne Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen aşıklar, seslendirdiği bir birinden güzel eserlerle salonu dolduran yüzlerce Karslıyı adeta kendinden geçirdi. Aşıkların seslendirdiği eserlere eşlik eden katılımcılar, güzel türküler eşliğinde oynadı, gönüllerince eğlendi. Geç saatlere kadar süren festivalde birlik beraberlik mesajları verildi.

KARS

12 Ekim 2019 Cumartesi

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