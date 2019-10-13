VHO, Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi (KAÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferan Salonu’nda düzenlenen etkinlikte VHO Başkanı Ercan Ödül, Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

VHO Başkanı Ercan Ödül, “Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi meslektaş adaylarımızla bir araya geldik. Onları Veteriner Hekimlik Mesleği ,Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Bbağlı odalarımız ile ilgili bilgilendirerek, onların farkındalıklarını arttırmak amacındayız” dedi.

Ödül, “Bölge Veteriner Hekimler Odası olarak karşılıklı iletişimimizi arttırmak, onların da katılabileceği hizmetiçi eğitim, seminer, konferans ve kariyer günleri gibi daha donanımlı olmalarına fayda sağlayacak önümüzdeki aylar içerisinde yapmayı planladığımız faaliyetlerimizi ve Bölge Odamızda ilk defa başlatmayı planladığımız “Öğrenci Üyelik” konusunu onlara anlattık. Bu toplantıyı Dekanlığımızla birlikte planlarken Öğrenci Kardeşlerimizin derslerini aksatmamak amacıyla ders programları arasında dinlenme saatlerini bizi dinlemeye ayıran meslektaş adayı öğrenci kardeşlerimizden beklediğimizin üzerinde bir ilgi ve teveccüh görmenin mutluluğu içerisindeyim” diye konuştu.

Ödül, “Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı olarak şahsım ve kurumum adına bizlere Ülkemiz ve Bölgemiz için çok önemli bir meslek olan Veteriner Hekimlik Mesleğimizin geleceğini oluşturacak meslektaş adaylarımızla bir araya gelebilme fırsatı veren Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ve Veteriner Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

KAÜ’de VHO tarafından düzenlenen etkinlik yoğun ilgi görürken, bu tür etkinliklerin zaman zaman yapılacağı öğrenildi.

KARS 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:45

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