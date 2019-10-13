Kars’ta “Yasadışı Bahis” uygulaması

Kars’ta “Yasadışı Bahis ve Kumar/Oyun Makineleri Uygulaması”nda 955 kişi sorgulanırken, 5 iş yerine ve 8 şahsa idari para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, açık kasa kamyonet ilimiz Kağızman Kavşağında takibe alındı.

Yapılan kontrollü durdurmada, aracın kasa kısmında toplamda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli tahkikata başlanıldı.

Ayrıca Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan “Yasadışı Bahis ve Kumar/Oyun Makineleri Uygulaması” Kars merkez ve ilçelerinde 24 ekip ve 80 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulamada 66 umuma açık yer kontrol edilirken, toplamda 955 kişinin üst araması ve G.B.T. kontrolleri yapıldı.5 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten ve 8 şahsa 5326 sayılı kanunun 39.maddesi gereği para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kaçakçılık ve Narkotik suçlarla ilgili etkin çalışmalarımız, Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

KARS 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:45

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