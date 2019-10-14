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Kars’ta AFAD “Acil Durum Çantası” eğitimi veriyor

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2019 yılının afetlere hazırlık yılı olarak ilan edilmesinin ardından her ay bir afet konusu, eğitim ve tanıtım çalışmaları kapsamında tema alınarak çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Kars’ta AFAD “Acil Durum Çantası” eğitimi veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2019 yılının afetlere hazırlık yılı olarak ilan edilmesinin ardından her ay bir afet konusu, eğitim ve tanıtım çalışmaları kapsamında tema alınarak çeşitli faaliyetler yapılıyor.
2019 Eylül ayının temasının "Afet ve Acil Durum Çantası” olarak belirlenmesinin ardından Kars AFAD Müdürlüğü’nce “Acil Durum Çantası” eğitimlerine okullarda başladı.
Deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı "Afet ve Acil Durum Çantası", yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlıyor.
“Afet çantası hazırla ki canın sağ olsun”
Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, deprem başta olmak üzere afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin yer aldığı ve yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan "Afet ve Acil Durum Çantası" konusunda okullara eğitim veriyor.
Kentteki AFAD görevlileri, deprem ve afet bilincine dikkati çekmek amacıyla deprem gibi afetler öncesi ev, iş yeri ve araçlarda hazır bulundurulması gereken ve ilk 72 saatte hayatta kalmak için önem taşıyan "Afet ve Acil Durum Çantası" hazırladı.

KARS

14 Ekim 2019 Pazartesi

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