Kars’ta jandarmadan “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması

Kars’ta jandarma ekiplerince , Yasa dışı Bahis, KumarOyun Makineleri ve Narkotik konusunda “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca 326 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, bin 696 şahıs sorgulandı. 155 araç, 81 iş yeri, 30 metruk bina ve 24 parkbahçe kontrol edildi. Uygulamada 2 yoklamabakaya kaçağı yakalandı. 1 araca 235 TL. trafik cezası kesildi. Şüpheli bir araçta yapılan aramada 450 paket kaçak sigara yakalandı. Kaçak sigara yakalanan araca 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

KARS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

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