Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı

KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' operasyonunda; 1963 kişi sorgulanırken, aranan 1 kişi yakalandı ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.

Yurt genelinde, eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Kars'ta kent merkezi ve ilçelerde, 59 ekip ve 219 kişilik personelin katılımıyla yapılan denetim ve uygulamalarda, 1963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişiye tebligat yapan ekipler, 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye idari işlem uyguladı. Aranan 1 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, umuma açık 102 yeri kontrol etti. 1 iş yeriyle ilgili 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, 260 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.



KARS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.