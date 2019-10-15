Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Türkiye’yi ambargoyla kimse tehdit edemez” Kafkas Üniversitesinde “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Türkiye’yi ambargoyla kimse tehdit edemez” Kafkas Üniversitesinde ...

İHA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de teröre karşı mücadele verdiğini belirterek, "Birçok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyormuş. Onlar karıştırıyorlar bizi, başka milletlerle, başka devletlerle karıştırıyorlar" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Türkiye’yi ambargoyla kimse tehdit edemez” Kafkas Üniversitesinde “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans düzenlendi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’de teröre karşı mücadele verdiğini belirterek, "Birçok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyormuş. Onlar karıştırıyorlar bizi, başka milletlerle, başka devletlerle karıştırıyorlar" dedi.
Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansa katıldı. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptı. Kars Valisi Türker Öksüz’ün de bir konuşma yaptığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünya devletlerinin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirtti. Malkoç, “Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir operasyon yapıyor. Teröre karşı bir mücadele veriyor. Allah yardımcıları olsun. Ayakları taşa dokunmasın. Burunları kanamasın. Teröre hadlerini bildirsin. Birçok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyormuş. Onlar karıştırıyorlar bizi, başka milletlerle, başka devletlerle karıştırıyorlar. Ambargoyla, şunla bunla bizi tehdit edecekler. Yapacağımız hayırlı işlerden vazgeçeceğimizi zannedecekler. Onlara şunu söylüyoruz. Bu milletin tarihine baksınlar. Kendilerinin zamanı yoksa danışmanlarına söylesinler. Onlar anlatsın onlara, bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada, öyle NATO ile şunla bunla bu coğrafyada varlığını temin etmemişler. Kendi gücüyle, kendi imkanları ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beri var. İnşallah hep birlikte bütün unsurlarıyla, bütün halklarla beraber kıyamete kadar da bu coğrafyada var olmaya devam edecekler” dedi.
Malkoç, “Avrupa’dan çok heyetler geliyor, Yunanistan’dan da ombudsmanlık ve diğer unsurlarla ilgili heyetler geliyor. Biliyorsunuz Ege’de Yunanlar uluslararası hukuku ihlal edip, Türkiye’nin haklarına tecavüz ediyorlar. Sırtlarını da Avrupa’ya Amerika’ya dayayıp ardından Türkiye’ye taarruzda bulunuyorlar. Kıbrıs’ta da öyle, Doğu Akdeniz’de de öyle, Yunanlar meslektaşlarımız geldiğinde onlara diyorum ki ben, ‘Bizle uğraşmayın, bizim milletle uğraşmayın, ne zaman Avrupalılar sizi tahrik etmiş, Kurtuluş Savaşı’ndan önce Anadolu’ya tecavüz etmişsiniz. İzmir’den denize dökülmüşsünüz.’ ‘Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaya çalışmışsınız yine Avrupa’daki dostlarınıza güvenerek, 74’te haddinizi öğrendiniz, uğraşmayın bizimle, gücünüz yetmez.’ Bilimle, akılla, tecrübeden faydalanın da bizim milletimizle beraber olun. Kalkınmanız, gelişmeniz buna bağlı, bizle uğraşmaya çalışırsanız. Yanılırsınız çünkü sizin nüfusunuz kadar bizde üniversite öğrencisi var” şeklinde konuştu.
Konferansa katılan üniversite öğrencilerine nasihatlerde de bulunan Malkoç’a konferans sonunda çeşitli hediyeler verildi.
Konferansa Vali Türker Öksüz, Başsavcı Soner Aygün, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KARS

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:11
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı
Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı
YEREL HABERLER Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı
Kars’ta jandarmadan “Türkiye Huzur ve Güven” uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta jandarmadan “Türkiye Huzur ve Güven” ...
Kars’ta toplanma alanları belirlendi
YEREL HABERLER Kars’ta toplanma alanları belirlendi
Kars’ta havanın soğuması balıkçılara yaradı
YEREL HABERLER Kars’ta havanın soğuması balıkçılara yaradı
Kars’ta AFAD “Acil Durum Çantası” eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Kars’ta AFAD “Acil Durum Çantası” eğitimi veriyor
Pancar söküm makinesi üreticiyi güldürdü
YEREL HABERLER Pancar söküm makinesi üreticiyi güldürdü
Kars’ta “Yasadışı Bahis” uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta “Yasadışı Bahis” uygulaması
Kars’ta “Aşık Şenlik Festivali’nin moderatörlüğü Salih Şahin yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta “Aşık Şenlik Festivali’nin moderatörlüğü ...
VHO, Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER VHO, Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bir araya ...
Kars buz kesti Soğuktan araçların camlarını dondurdu
YEREL HABERLER Kars buz kesti Soğuktan araçların camlarını dondurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X