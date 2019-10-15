Kars’ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde “Türkiye Güven Huzur (20194) Uygulaması” yapıldı.

Kars merkez ve ilçelerde 59 ekip ve 219 polisin katılımı ile yapılan denetim ve uygulamalarda bin 963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. Sigara Kanununa Muhalefet Suçundan 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Uygulamada ayrıca aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 102 Umuma Açık Yer kontrol edilirken,1 umuma açık iş yerine sigara kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Uygulamada 260 araç kontrol edilmiş, 15 araca para cezası kesildi.

KARS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

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