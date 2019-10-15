Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan Vali Öksüz’e ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Türker Türker Öksüz’ü ziyaret etti.

Kafkas Üniversitesi’nde düzenlenen “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansa katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri ile birlikte Vali Türker Öksüz’ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Malkoç, bir tarih ve kültür şehri olan şehitler diyarı Kars’ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Türker Öksüz, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti Kars’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaret anınsa Malkoç’a çeşitli hediyeler verdi.

KARS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:11

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.