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Vali Türker Öksüz’den, kadın çiftçi Songül Yakın’ı ziyaret etti

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Yalçınlar Köyü'nde yaşayan kadın çiftçi Songül Yakın'ı ziyaret ederek, "Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaptığı çalışma ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Vali Türker Öksüz’den, kadın çiftçi Songül Yakın’ı ziyaret etti

Kars Valisi Türker Öksüz, “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla Yalçınlar Köyü’nde yaşayan kadın çiftçi Songül Yakın’ı ziyaret ederek, “Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaptığı çalışma ve başarılarından dolayı tebrik etti.
Türker Öksüz, 2016 2018 yıllarını kapsayan “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında Kars’ta toplamda 698 adet projenin desteklendiğini belirtti.
Desteklenen projelerden 479’unun kadın çiftçi olmasının da son derece sevindirici olduğunu ifade eden Öksüz, “Proje kapsamında 3 yıl önce aldığı 6 buzağıyı yetiştirip 10 inek elde eden daha sonrada erkek buzağıları satarak geçimini sağlayan Songül Yakın’ın, herkese güzel bir örnek. Devlet olarak amacımız vatandaşları doğdukları yerde doyurmak ve mutlu etmek” dedi.
Öksüz, “Nerede olursak olalım üretmeyi başarmış bir bölge ve ülke olmalıyız. Kadınlarımızın da bu yönde önemli bir rol üstlenmeleri önemlidir. Kadınlarımız hem evlerinde çocuklarıyla ve evlerinin düzeni ile uğraşırken bir yandan da hayvanlarıyla ve tarlalarında çalışıyorlar. Süt sağıp peynir yapıyor veya sebze yetiştirebiliyor. Bu yaptığınız çok büyük bir emek ve gayrettir. Ülkemizin gelişmesinde katkı sunduğunuz için sizi kutluyorum. Bundan sonra da size her türlü desteği Valilik olarak tüm kurumlarımız ile vermeye devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşımız köyüne geri dönsün ve üretim yapsın. Köyüne dönen vatandaşımıza hayvancılık yapacaksa hayvansal destek, tarım yapacaksa tarımsal destekleri Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, SERKA, TKDK marifetleriyle vermeye devam edeceğiz. İl Özel İdaresi marifetiyle KÖYDES kapsamında köylerimiz öncelikli olarak alt yapı ihtiyaçlarını gidermeye çalıyoruz. Öncelikli olarak köylerimize yol, su ve kanalizasyon hizmetleri vermeye devam edeceğiz ve tüm sorunları ortadan kaldıracağız Bu köyümüzün de yollarını ve mobil telefon sorunlarını da ortadan kaldıracağız. Amacımız vatandaşımızı yaşadığı yerde doyurmaktır” diye konuştu.
Kadın çiftçi Songül Yakın, yıllarca İstanbul’da yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde genç çiftçilere sağlanan destek kapsamında köylerine dönerek çiftçilik yapmaya başladıklarını kaydetti.
Yakın, büyükşehirde yaşayan vatandaşlara köylerine dönmeleri, tarım ve hayvancılık uğraşmaları çağrısında bulundu.
Vali Türker Öksüz’ün Yalçınlar ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün eşlik etti.

KARS

16 Ekim 2019 Çarşamba

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