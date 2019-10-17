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Vali Türker Öksüz, Bedesten inşaatında incelemelerde bulundu

İHA

Kars Valisi Türker Öksüz, genel olarak kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerin yeniden restore edilerek turizme kazandırılması, tarihi doku ve kimliğin yeniden oluşturulması amacıyla Kars Kalesi eteklerinde yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Vali Türker Öksüz, Bedesten inşaatında incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, genel olarak kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerin yeniden restore edilerek turizme kazandırılması, tarihi doku ve kimliğin yeniden oluşturulması amacıyla Kars Kalesi eteklerinde yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.
Özel İdare Genel Sekreteri Zafer Yiğit’in de hazır bulunduğu incelemede Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirme Çalışmaları, Kars Vadisi ve Kars Bedesteni Konak ve Çevre Düzenlemesi çalışmalarını yerinde görerek, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Yaptığı incelemelerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, Kars’ı bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla valilik olarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.
Vali Türker Öksüz, “Kars Kalesi eteklerindeki tarihi mekanlarda sokak sağlıklaştırması çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda peyzaj çalışmalarımız ile birlikte kaleye çıkan yolun ıslahı ve ışıklandırılması çalışmaları da yapılacak. Tüm çalışmalar bir birine entegreli bir şekilde yürüyecek” dedi.
“Kars Vadisi Projesi Kars Çayı’nın yükseltilmesi çalışmaları başlayacak”
Kars Vadisi Projesi hakkında da bilgiler veren Vali Türker Öksüz, “Kars Vadisi Projemiz de, Kars Çayı’nın yükseltilmesi çalışmalarına da kısa bir süre sonra başlayacağız. Bu konuda ilgili kurumda ihale yapıldı ve sözleşmeler imzalandı. En azından bu sene yapabileceğimiz kadar işlerimizi tamamlayacağız. Amacımız gelecek sezonun sonunda bu işleri bitirmek. Hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere daha güzel hizmet vermek istiyoruz” diye konuştu.
“Kars Kalesi eteklerini cazibe merkezi haline getireceğiz”
Kars’ta hayata geçirilen projelerin geneli hakkında da bilgi veren Vali Türker Öksüz, “Şehir merkezinde Haydar Aliyev Caddesi’nde devam eden bir başka proje var. Bu projenin de inşallah gelecek Nisan ayı itibariyle başlamayı arzu ediyoruz ve planlıyoruz. O da başladığı zaman bütün bunlar birbirini bütünleyecek projeler olacak. Ön cepheler iyileştirilmiş olacak. Yollar ve kaldırımlar da ışıklandırma ve aydınlatma çalışmaları ile bir bütün halinde ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani bu alan görüyorsunuz artık tarihi bir yer, tarihi bir alan. Bu alanda çok önemli kültürel değerlerimiz tarihi değerlerimiz var. Bir yandan yukarıda görüyorsunuz Beylerbeyi Sarayı artık çalışmalar ilerledi. İnşallah bu sene saray binasının içerisindeki çalışmaları bitireceğiz. Gelecek sene devam edeceğiz. Dolayısıyla hep birbirini bütünleyen şekilde ve çevre düzenlemesi yaparak, birbirine entegre ederek bu alanı bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Hem burada bir istihdam oluşturmak ve hem de buradaki yaşayan vatandaşlara hizmet edecek bir dinlenme, gezme, eğlenme alanı meydana getirmek istiyoruz. Kars’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin burada oturabilecekleri dinlenebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri mekanlar inşallah olacak” şeklinde konuştu.
“Kalenin siluetinin bozulması söz konusu değil”
Bazı basın yayın organlarına yansıyan “Kalenin siluetini kapatacak” haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Vali Türker Öksüz, projelerin hepsinin Koruma Kurulu onayından geçtiğini söyledi.
Vali Öksüz, daha sonra özetle şunları söyledi:
“Basına yansıdığı gibi bedestenin kalenin siluetini kapatacağı yönünde iddialar yersizdir. Bu projelerin tamamı koruma kurulunun onayından geçmiş projelerdir. Zaten proje çalışmaları yapılırken de üzerinde önemle durduğumuz tarihi doku ile birlikte kalenin siluetini kesinlikle bozmamaktı. Çünkü kale ile yapılacak inşatlar arasının çok önemli bir kot farkı var. Biz zaten çok yüksek bir bina yapmıyoruz. Yaptığımız bina ile birlikte burada siluet bozulmadan, tarihi eserlerin daha da görünür olması lazım. Çünkü koruma kurulu üyelerimiz başından beri bu konu üzerinde durdular.”

KARS

17 Ekim 2019 Perşembe

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